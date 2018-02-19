Уборка квартиры клининговой компанией: почему стоит воспользоваться?
В современном ритме жизни у работающих людей остается все меньше времени на ведение быта. Главная «зона риска» – чистота в квартире. Уборка жилплощади требует массу сил и времени, которых у многих элементарно не хватает. Избежать хаоса и беспорядка помогут услуги профессиональной клининговой компании.
Профессиональная уборка квартиры: что она в себя включает
Услуги клининговой компании в Киеве актуальны и в случае разовых генеральных уборок, и для систематического поддержания порядка в квартире. От вида сервиса зависит характер манипуляций, совершаемых специалистами фирмы. Стандартная уборка жилплощади включает следующие работы:
- очищение поверхностей от пыли;
- сухой и влажный клининг;
- мытье посуды;
- дезинфекция санитарно-гигиенических помещений;
- вынос мусора.
Все перечисленные манипуляции в квартире рекомендуется выполнять не менее 2-3 раз в неделю. Минимум раз в месяц любая квартира требует генеральной уборки. Это уже совсем другой уровень сервиса и в плане количества операций, и в отношении сроков выполнения услуги. Генеральная уборка квартир киев предлагает ее от лица нескольких клининговых фирм, подразумевает комплексное и максимально тщательное наведение чистоты. Специалистами компании моются окна, зеркала, люстры, производится чистка ковровых покрытий и мебели, обработка сантехники, удаление грязи и пыли во всех комнатах.
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Преимущества профессионального клининга для каждого из клиентов
Убирая квартиру в стандартном режиме, ни одна хозяйка не сможет добиться идеальной чистоты, свежести воздуха. Обусловлено это тем, что для безупречного порядка необходимы три важные составляющие: профессиональная уборочная техника и моющие средства, специалисты с опытом работы. Использование этих составляющих позволяет добиться идеальной чистоты во всей квартире, включая ее самые труднодоступные зоны. Профессиональная техника на 100 % избавляет воздух не только от пыли, но и от ворсы, шерсти животных, пыльцы растений, волос и перхоти. Все эти вещества – потенциально опасные аллергены. Их устранение из воздуха оказывает гарантированно положительное воздействие на здоровье всех жильцов в квартире.
Профессиональный клининг – услуга не бесплатная, но экономически оправданная. Пользуясь услугами специалистов, люди избавляют себя от необходимости тратиться на моющие средства, уборочный инвентарь, химчистку мебели.